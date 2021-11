Sanremo 2022, colpo grosso di Amadeus: due leggende della musica in gara

Il Festival di Sanremo 2022 potrebbe avere in gara due leggende della musica italiana: Amadeus pronto ad annunciare il colpo sensazionale.

Sono tantissime le indiscrezioni per il prossimo Festival di Sanremo 2022 e nelle ultime due ore sono spuntati i nomi di due grandissime leggende della musica italiana. Dopo due edizioni di grandissime all’insegna dell’innovazione, Amadeus è pronto a regalare ai telespettatori italiani anche un pò di revival dei successi degli anni ’70. Per questo motivo lo showman ravennate starebbe provando a convincere Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

A rivelare la clamorosa edizione ci ha pensato il portale specializzato ‘Dagospia‘. La 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana prenderà il via il prossimo 1 febbraio 2022 e si concluderà il 5 febbraio. Secondo il portale di cronaca rosa l’obiettivo di Amadeus è quello di convincere le due leggende della musica italiana. Inoltre Morandi e Ranieri conoscono bene il palco dell’Ariston, con il primo che ha anche condotto due edizioni della kermesse musicale.

Sanremo 2022, Amadeus prova a convincere Gianni Morandi e Massimo Ranieri: le ultime

Gianni Morandi e Massimo Ranieri sono i due big della musica italiana che potrebbero partecipare a Sanremo 2022. Per quanto riguarda il cantautore bolognese, il palco dell’Ariston è come una seconda casa. Infatti Gianni vinse nel 1987 con ‘Si può dare di più’. Successivamente Morandi condusse anche due edizioni del Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012. Mentre invece Massimo Ranieri ha partecipato per ben sei volte al Festival.

Con il ‘Sì’ dei due cantautori italiani, Amadeus virerà su una star internazionale. Infatti il conduttore Rai vorrebbe portare “un’altra donna, super pop e famosissima“, come dichiarato da lui stesso. Al momento questo rimane solo un sogno per il presentatore ravennate, che è anche alla ricerca di una controparte femminile per la conduzione. Negli ultimi giorni, infatti, sta circolando il nome di Alessia Marcuzzi. La notizia però ha trovato la smentita di BubinoBlog che afferma: “Dobbiamo purtroppo smentire la presenza di Alessia“.