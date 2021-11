Royal Family, durissima decisione da parte di William e Kate: svolta epocale rispetto a quanto accaduto in passato

Il temporale non è ancora passato in quel di Londra, in modo particolare a Buckingham Palace dove sua Maestà, dopo i dolori alla schiena seguita da una guarigione da record e la partecipazione al doppio battesimo dei suoi pronipoti, deve fare i conti con la grana Bbc. I rapporti tra l’emittente britannica e la casa reale si sono incrinati ulteriormente e non sembra che, almeno per il momento, ci possa essere un dietrofront di una delle parti.

Dopo la dura presa di posizione del principe William che aveva accusato sempre la BBC di aver ingannato sua madre Lady Diana, adesso sta per arrivare un altro pretesto per muovere piede di guerra. Si tratta del documentario The Princes and the Press che è stato mandato in onda su BB2 lunedì 22 novembre.

Royal Family, nessun perdono per quanto accaduto: svolta epocale

Il documentario The Princess and the Press vede protagonisti anche i due principi William e Harry. La pellicola analizza il loro rapporto con la stampa e racconta i dettagli sulle incomprensioni che avrebbero causato l’allontanamento.

Buckingham Palace non ha affatto gradito quando visto nella prima parte e così, secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del The Sun, è stata presa una decisione inaspettata: lo storico concerto di Natale che si tiene nell’Abbazia di Westminster non andrà in onda sul canale BBC. L’attesissimo evento natalizio sarà trasmesso in esclusiva su Itv.