Il retroscena sull’incontro tra Raffaella Carrà e Silvio Berlusconi. Il gesto del Cavaliere che sorprese tutti.

Raffaella Carrà, il 5 luglio scorso ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori e nella televisione mondiale. La showgirl, conduttrice, ballerina e cantante, oltre che a possedere una nobiltà d’animo senza eguali, era molto conosciuta anche al di fuori dei confini italiani per le sue attività contro l’omofobia.

Come testimonia la dedica da Madrid, una piazza ha preso il nome della star italiana “per rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni, in particolare per la comunità LGTB+”.

In Italia l’omaggio più sorprendente è stato Ballo Ballo di Nacho Álvarez, musical spagnolo interamente realizzato con le canzoni di Raffaella Carrà che andato in onda sabato 4 settembre in prima serata su Rai1. I ricordi su di lei sono molti e l’ultimo venuto a galla nei giorni scorsi non fa altro che confermare lo straordinario talento che possedeva.

Raffaella Carrà, retroscena sull’incontro con Berlusconi: il gesto del Cavaliere

“Nel 1982 facevo ‘Pronto, Raffaella’ e il dottor Berlusconi mi propose di fare lo stesso programma su Canale 5. Gli dissi: ‘Fra tre anni sarò pronta’”, così Raffaella Carrà raccontava del suo incontro con Silvio Berlusconi.

“Tornai a casa e vidi un camion carico di azalee, e il mio portiere mi dissero che erano per me – ricordava la conduttrice in quest’intervista – erano accompagnate da un bigliettino, sul quale c’era scritto: spero non si dimentichi di me fino al prossimo incontro”.