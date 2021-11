Pozzuoli, incendio nel deposito Ctp: 3 bus divorati dalle fiamme

Un vasto incendio si è sprigionato questa mattina dal deposito Ctp di Pozzuoli, l'azienda che regola il trasporto pubblico su gomma nella città metropolitana di Napoli. Divorati dalle fiamme 3 autobus. Sul posto sono subito giunte le autobotti dei vigili del fuoco, che hanno scongiurato conseguenze peggiori. Ancora da chiarire le cause del rogo, probabilmente di matrice accidentale e non dolosa. La colonna di fumo nero e acre è visibile da chilometri di distanza. La Ctp è un'azienda finanziariamente in crisi, impegnata in un concordato preventivo pre-fallimentare in tribunale, dove ha presentato un piano di risanamento per evitare il crac.