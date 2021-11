Love is in the Air, clamorosa decisione di Mediaset: cambia tutto per la soap turca

Mediaset cambia i palinsesti del sabato. Love is in the Air sostituita a causa dei bassi ascolti: tutti i dettagli

A partire da questo sabato, 27 novembre, Mediaset ha deciso di stravolgere i palinsesti. Nella fascia oraria che va dalle 15.45 alle 16.30 “Love is in the Air” sarà sostituita da “Una vita”. La decisione è stata vagliata dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi per il basso numero di ascolti ottenuto dalla soap turca.

Difatti, come rivela Davide Maggio, le puntate di Love is in the Air ottengono in media uno share del 12%: Una vita quasi il 19%. Infine, la modifica apportata ai palinsesti di Canale Cinque vedrà slittare anche l’ultima puntata della prima stagione della soap turca. Difatti, quella che sarebbe dovuta andare in onda sabato 27, slitterà a lunedì 29 novembre.

Mediaset, cambiano i palinsesti del sabato: Una vita al posto di Love is in the Air

Ascolti troppo bassi per Love is in the Air che hanno portato il gruppo di Cologno Monzese ad apportare una modifica ai palinsesti. Il sabato, nella faccia oraria che va dalle 15.45 alle 16.30, su Canale Cinque sarà trasmessa “Una vita”. L’intento è quello di dare maggiore visibilità anche a Verissimo con Silvia Toffanin, in onda subito dopo.

Nulla cambia invece per Anna Tatangelo con “Scene da un matrimonio”. La 34enne continuerà ad occupare la sua fascia oraria. L’ultima puntata della prima stagione di Love is in the Air, inizialmente prevista per il 27 novembre, slitterà invece a lunedì 29 novembre. Spazio poi alla seconda stagione.