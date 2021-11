Dall’Isola dei Famosi al GF Vip 6: il sogno sta per diventare realtà

Da un reality show all’altro dopo qualche anno di totale assenza dalla TV: il sogno sta per diventare realtà per l’ex naufraga

Lungo la sua nuova rubrica per il settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha lanciato un’altra bomba. La showgirl è molto corteggiata dal mondo della TV italiana e le proposte arrivate sulla sua scrivania sono più di una.

Stando all’indiscrezione, infatti, Paola Caruso sarebbe fortemente voluta nel cast del GF Vip 6 insieme agli altri coinquilini: il suo sarebbe un ingresso a viaggio in corso, ma che potrebbe portare un po’ di pepe a Cinecittà. Come Valeria Marini, anche la Caruso ha partecipato al reality spagnolo Supervivientes dopo aver vissuto un viaggio sull’Isola dei Famosi dove ha attirato le antipatie di Mercedesz Henger a Gracia De Torres.

GF Vip 6, Paola Caruso tra i nuovi ingressi?

Quello della Bonas di Avanti Un Altro sarebbe solo uno dei vari ingressi previsti per il viaggio in corso del reality show di Canale 5. Al GF Vip 6, infatti, a breve è prevista l’entrata di Valeria Marini, Giacomo Urtis, Ferdinando Giordano e Biagio D’Anelli. Questi sono soltanto alcuni dei nomi fin qui fatti, ma tra gli altri rumors ci sono anche di Alex Nuccetelli e di Adelaide De Martino.

Nel frattempo, per Alfonso Signorini le certezze sono due: l’ingresso di Patrizia Pellegrino e Maria Monsé ed il mancato ingresso, invece, di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli tra tante polemiche ancora in corso.