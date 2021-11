Ci sono diverse indiscrezioni riguardo i nomi dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022. Ecco chi potrebbe partire a marzo per l’Hondouras.

Mancano diversi mesi a marzo 2022, quando inizierà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. C’è molta attesa per questa stagione, che riconferma al timone Ilary Blasi e va a caccia di ascolti migliori dell’anno scorso, riconfermando anche il chiaccheratissimo inviato. Massimiliano Rosolino, infatti, non è piaciuto a molti nelle vesti di presentatore.

Per quanto riguarda i nomi degli opinionisti, si era inizialmente parlato di Olga Plachina, l’atleta e moglie di Aldo Montano. Secondo l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, però, la campionessa russa sarebbe in contatto con la redazione de L’Isola dei Famosi per il ruolo di naufraga. Secondo le indiscrezioni, sarebbero già definiti anche altri nomi dei concorrenti.

L’Isola dei Famosi, c’è anche l’ex di Pamela Prati

Oltre a Olga Plachina, dovrebbe fare il suo ingresso a L’Isola dei Famosi anche una cantante che ha rifiutato il GF Vip 6. Si tratta di Jasmine Carrisi, che dopo aver terminato la sua esperienza a The Voice Senior con il papà Al Bano, partirebbe per l’Hondouras con la mamma Loredana Lecciso. Resta da capire se saranno due concorrenti separati.

Secondo il settimanale Oggi, fra i naufraghi dell’Isola dei Famosi ci sarà anche Luigi Oliva, ex fidanzato di Pamela Prati ed attivo nel settore delle automobili di lusso. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, al momento non si sa nulla: quello che è certo è che Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini non ci saranno più.