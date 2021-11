GF Vip 6, concorrente rivela la sua terribile malattia e mostra i segni sul corpo – VIDEO

GF Vip 6, concorrente rivela la sua malattia e mostra i segni sul corpo. I telespettatori sono rimasti a bocca aperta vedendo la scena

Il Grande Fratello Vip sta entrando nel vivo. Tra nomination e liti tra i concorrenti il reality di Mediaset si sta accendendo. In queste ore, però, a colpire tutti gli spettatori è stata una scena particolarmente toccante. Una delle ultime arrivate, ovvero Patrizia Pellegrino, ha raccontato alcune cose piuttosto personali, trovando la complicità di altre coinquiline. La showgirl e attrice ha avuto il coraggio di condividere temi molto delicati, mostrando anche dei segni fisici lasciatele da una terribile malattia.

Le difficoltà non sono mancate nella sua vita, dalla fine di due matrimoni alla perdita di un figlio prima della nascita, fino a un brutto male a un rene.

GF Vip 6, Patrizia Pellegrino rivela la sua malattia e mostra i segni sul corpo – VIDEO

Proprio parlando del tumore al rene, Patrizia Pellegrino ha voluto far vedere alle altre concorrenti le cicatrici dei suoi interventi chirurgici. Mentre si trovava in camera da letto con Sophie, Clarissa e Miriana, ha tirato su la maglietta lasciando tutte a bocca aperta.

“Questo è l’ultimo tumore che ho avuto, mi hanno tolto un rene. Se volete una cartina geografica, io sono piena di cicatrici” ha detto con il sorriso mostrando il segno dell’operazione.

Per rincuorarla Miriana Trevisan ha esclamato: “Gli eroi hanno le cicatrici, sei un eroe“, strappandole anche un sorriso. “Sì, sono un’eroina” ha infatti risposto la Pellegrino accennando un sorriso.

La scoperta della terribile malattia risale allo scorso febbraio ed è stata solo l’ultima tappa di un percorso complesso dal punto di vista sanitario. Dopo la nascita della seconda figlia Arianna, infatti, era finita in rianimazione con la piccola.

Parlando di questo l’attrice ha aggiunto: “Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata pure questa tegola del tumore. Penso che il destino continui a mettermi alla prova perché sa che non mollo, sono forte come una leonessa”.