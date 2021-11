Gemma Galgani dice basta: il messaggio è davvero toccante – FOTO

Sul suo profilo Instagram Gemma Galgani dice ‘Basta’ e lancia un messaggio toccante, che cerca di sensibilizzare sul delicato tema.

Oggi è la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, un giorno importante per sensibilizzare contro una piaga della società. Infatti anche quest anno, solamente in Italia, sono oltre 100 i casi di femminicidio. In Italia si vive un vero e proprio incubo, infatti il numero di violenze sulle donne sono saliti dell’8% nell’ultimO anno e ad oggi si registra un caso ogni 72 ore.

Infatti nella penisola dall’1 gennaio al 21 novembre sono stati commessi 263 omicidi, con 109 vittime donne di cui 93 uccise in ambito familiare/affettivo. Di queste donne ben 63 sono state uccise per mano del partner o dell’ex partner, come riporta la Direzione centrale della polizia criminale in un report pubblicato online. Numeri in terribile aumento per un triste fenomeno che non vuole arrestarsi in Italia. Per sensibilizzare sul caldo tema, anche Gemma Galgani ha voluto lanciare un messaggio ai propri followers sul proprio profilo Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Star di The Voice rivela a tutti il suo dramma: “Ho abortito”

Gemma Galgani dice ‘Basta’: il messaggio in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne

Nel sensibilizzare nel corso di una giornata importante come quella contro la violenza sulle donne, che ricade il 25 novembre di ogni anno, Gemma Galgani ha voluto lanciare un importante messaggio. Infatti sul suo profilo Instagram si legge: “Tutti i giorni dovrebbero essere dedicati a questa manifestazione di giustizia e umanità“. Ma la showgirl non si è fermata qui ed ha deciso di dare consigli a tutte le donne vittime di violenza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Raffaella Carrà, retroscena sull’incontro con Berlusconi: il gesto del Cavaliere

Infatti la Galgani ha poi aggiunto: “Lottiamo per noi stesse, per la nostra persona, per la nostra dignità e per la nostra felicità. Parliamo, diamo voce ai nostri silenzi, non arrendiamoci mai!“. Gemma ha poi concluso il messaggio augurando una buona giornata a tutte le donne che la seguono. Un messaggio importantissimo, specialmente per un fenomeno che è tristemente in aumento all’interno della penisola.