Elisa Iosardi, ritorno col botto in tv: conduzione di un super programma per lei e a breve sono attese altre novità in tal senso

In seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha conquistato una fetta di pubblico che non riesce a fare a meno di lei. Dopo aver lasciato il programma in seguito a un infortunio, l’ex fidanzata di Matteo Salvini potrebbe condurre un programma tutto in Rai.

Durante la prossima stagione televisiva, la Rai vivrà numerosi cambiamenti a partire da uno dei suoi canali televisivi più seguiti dagli italiani: Domenica In. La regina di questo canale è sicuramente Mara Venier, ma presto la conduttrice potrebbe condurre altri show e passare il testimone proprio alla Isoardi che, dunque, diventerebbe la padrona di casa del classico contenitore pomeridiano della domenica di Raiuno o di almeno una parte del programma stesso.

La ex concorrente dell’Isola dei Famosi attualmente non ha un’occupazione in TV. La 38enne cuneese si è raccontata Domenica scorsa a Mara Venier durante la puntata di Domenica In ed ha parlato di una pausa forzata dalla TV. Pausa che starebbe volgendo al termine.

Difatti Mara Venier l’ha interrotta con una frase beneaugurante che sembra confermare le voci che circolano con insistenza da diverse settimane: “Elisa, sono sicura che presto ci sarà qualche bella novità”.