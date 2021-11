Calciomercato Juventus, colpo top a gennaio: cifre da capogiro per la firma che potrebbe arrivare davvero molto presto

La sconfitta con il Chelsea ha riportato all’ordine del giorno le critiche in casa Juventus. La qualificazione agli Ottavi di Champions League era cosa già ottenuta e bisognava difendere a Stamford Bridge il primo posto del Gruppo H. I 4 gol incassati non possono lasciar tranquilli e cancellano negli occhi di tifosi e opinionisti le due vittorie con Fiorentina e Lazio. Gli 11 punti di distacco dalla vetta della classifica in Serie A rischia di essere una spada di Damocle sulle reali ambizioni di questa stagione. Il massimo potrebbe essere il quarto posto, per strappare il pass per la competizione europea più prestigiosa anche per la prossima stagione. Allegri ha chiesto a gran voce alla società di intervenire sul mercato di gennaio per puntellare una rosa che è oggettivamente incompleta.

Calciomercato Juventus, pronti 50 milioni per gennaio: tutto su Vlahovic

I ruoli scoperti sono sostanzialmente due: il centrocampista e l’attaccante. Per quanto riguarda il primo l’obiettivo numero uno resta Zakaria. Lo svizzero si libera dal Borussia Monchengladbach con circa 10 milioni, vista la scadenza del contratto a giugno. I rapporti con il suo entourage sono buoni e una sorta di trattativa è stata già intavolata. Per quanto riguarda la punta, invece, l’esborso dovrà essere più sostanzioso. Tutti sanno come il preferito resti Dusan Vlahovic, bomber straordinario della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ‘La Vecchia Signora’ è pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni per accaparrarselo già a gennaio. La richiesta di Commisso sarebbe sempre di 70, ma con l’inserimento di qualche contropartita si potrebbe arrivare a dama.

Il ragazzo firmerebbe un contratto da 7 milioni a stagione e avrebbe manifestato già il gradimento alla destinazione. La grossa incognita è rappresentata dalla concorrenza inglese, con il Tottenham di Conte in pole position. A Torino sperano alla fine di spuntarla per rilanciare le proprie ambizioni, presenti e future.