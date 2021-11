Barbara D’Urso, indiscrezione clamorosa lascia tutti di stucco: addio già a Natale per la celebre a amata conduttrice

I cambiamenti non sono mai troppi e così, nonostante le tante modifiche apportate al programma, Barbara D’Urso non sembra destinata a dormire sonni tranquilli. Secondo gli ultimi rumors infatti sembrerebbe che Pomeriggio 5 andrà in onda anche nel periodo natalizio ma con al timone un nuovo volto.

Il volto scelto da Mediaset sarebbe quello di Simona Branchetti, conosciuta dal pubblico per le esperienze a TG5 e Morning News. In questo modo si studierà la reazione del pubblico e anche vedere come sarebbe il nuovo pomeriggio senza la d’Urso.

LEGGI ANCHE:

Mediaset, due addii dolorosi a gennaio: l’indiscrezione è allarmante

Pomeriggio 5 senza Barbara D’Urso alla conduzione non sarà lo stesso ma, come anticipato in apertura, la rivoluzione di Piersilvio non si limita a questo. Il figlio del Cavaliere vorrebbe un solo volto alla conduzione dei programmi del pomeriggio e del mattino.

Per tale motivo non solo Barbara d’Urso potrebbe essere fuori da Pomeriggio 5, bensì la stessa sorte toccherebbe a Federica Panicucci. Per il momento, desideriamo evidenziarlo, si tratta solo di rumors e ipotesi che sarebbero in corso di valutazione. Barbara d’Urso e Federica Panicucci passerebbero alla prima serata, perdendo gli appuntamenti quotidiani su Canale 5.