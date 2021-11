Questa bambina oggi è la concorrente più amata del GF Vip 6: la riconoscete? – FOTO

La bambina nella foto oggi è la concorrente più amata del GF Vip 6. In pochi l’hanno riconosciuta a una prima occhiata

La bambina nella foto è nata a Popoli il 3 luglio 1984. È cresciuta a Sulmona e la passione per la televisione le appartiene sin dalla tenera età. I suoi esordi nel mondo dello spettacolo risalgono al 2005, quando la protagonista dell’articolo debutta come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna.

Da quel momento acquisisce notorietà e nel 2006, con entusiasmo e voglia di fare successo, entra come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia le ha permesso di far breccia nel cuore degli italiani che da allora le riservano una parte importante del loro cuore.

Oggi è una delle protagoniste del GF Vip 6: la riconoscete?

Dopo qualche anno di transizione nella tv arriva la svolta. Nell’autunno 2009 è l’inviata di Domenica Cinque, programma condotto da Barbara d’Urso. Nel 2010 Invece, dopo aver debuttato nelle sale cinematografiche con la pellicola Un neomelodico presidente, ha vinto in coppia con Federico Bianco il reality show di Italia 1 La pupa e il secchione – Il ritorno.

Nel 2018 partecipa a L’isola dei famosi dove, grazie al feeling creato con il pubblico, per poco manca l’appuntamento con la vittoria classificandosi quarta. Nel 2021 partecipa come concorrente al reality show Grande Fratello VIP su Canale 5 e nelle scorse puntate il suo fidanzato le ha chiesto di fare il grande passo. Come avrete capito, la bambina nella foto è Francesca Cipriani.