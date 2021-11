Ballando Con Le Stelle, lite e addio? Decisione definitiva

A Ballando Con Le Stelle c’è stato qualche screzio che potrebbe costare l’addio: annunciata la decisione definitiva

Samuel Peron e Sabrina Salerno sono una delle coppie più belle ed amate di Ballando Con Le Stelle. Due grandi personalità ricche di fascino che insieme creano la giusta combinazione per essere perfetti insieme, come fatti l’uno per l’altro.

Tuttavia, tra i due non è sempre stato tutto rose e fiori. A raccontarlo al settimanale Oggi, è stata Sabrina Salerno: “Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando. Coppia di ballo, sia chiaro. Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde”.

Ballando Con Le Stelle, duro scontro tra Sabrina Salerno e Samuel Peron

Succede alle migliori coppie in amore, figuriamoci nel lavoro: Sabrina Salerno e Samuel Peron hanno avuto un duro scontro a seguito della terza puntata di Ballando Con Le Stelle. La showgirl ha confessato: “È stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano”.

Successivamente, la Salerno ha chiesto scusa al suo ballerino: “Non è stato facile per me ammettere di aver sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste, dure. Invece grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione”.