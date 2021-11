Antonella Clerici, confessione inaspettata e straziante: c’entra Fabrizio Frizzi. La presentatrice era una grande amica del compianto conduttore

Il tempo vola in modo inesorabile. Sono già passati 3 anni e mezzo da quel maledetto 26 marzo 2018, il giorno in cui è scomparso il grande Fabrizio Frizzi. Il 23 ottobre 2017 venne colto da una lieve ischemia cerebrale mentre stava registrando una puntata del quiz ‘L’eredità’. Purtroppo nei 5 mesi seguenti non si riprese mai del tutto, fino alla tragica fine all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, all’età di 60 anni. Aveva da poco avuto la piccola Stella, nata dall’unione con la compagna Carlotta Mantovan. Tra le sue amiche più strette in ambito lavorativo c’è sempre stata Antonella Clerici, rimastagli vicina fino all’ultimo. La 57enne presentatrice Rai tornerà alla ribalta il 26 novembre, con la nuova edizione di The Voice Senior, in prima serata su Rai Uno.

Antonella Clerici, confessione inaspettata e straziante: il grande rammarico che riguarda Fabrizio Frizzi

Parlando al settimanale Oggi, la Clerici ha confessato il suo più grande rammarico. C’entra ovviamente anche Fabrizio Frizzi e una cosa che avrebbero voluto fare insieme.

“Io penso a Fabrizio: avrei voluto condividere con lui la crescita delle nostre bambine. Lo faccio con sua moglie Carlotta…”, spiega Antonella. Lei la sua parte ha continuato a farla, rimanendo sempre al fianco di Carlotta Mantovan. La sua, Maelle, avuta dall’ex Eddy Martens, ha ora 12 anni, mentre Stella ne ha 4 di meno. Il legame che univa i due conduttori della Rai andava ben oltre il lavoro, così come sottolineato dalla diretta interessata in ogni intervista. Frizzi era dotato di un’umanità e di una bontà d’animo fuori dal comune e questo lo aveva reso una delle persone più care per la Clerici. Un vuoto incolmabile che la affligge e che sta provando a superare anche grazie al nuovo compagno, Vittorio Garrone.