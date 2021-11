Anticipazioni Uomini e Donne, Maria furiosa con Armando: la reazione

Ancora una volta Armando Incarnato la combina grossa e Maria De Filippi è furiosa nei suoi confronti: le anticipazioni di Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, giovedì 25 novembre, a partire dalle 14:45 ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5. Stando alle anticipazioni, oggi i riflettori saranno ancora puntati alla diatriba nata ieri tra Marcello ed Armando. Quest’ultimo, infatti, ha duramente criticato il cavaliere che ha deciso di lasciare lo studio.

Ieri la puntata si è conclusa con Armando che sosteneva di avere delle prove in cui Marcello era in giro per Taranto ad Agosto con Ida Platano, pertanto il cavaliere ha chiesto che queste prove fossero mostrate in studio.

Uomini e Donne, scivolone di Armando: prove inattendibili

Marcello sostiene di non vedere Ida Platano da mesi e che le foto portate in studio sono, dunque, inattendibili: il motivo? Molto semplicemente, gli scatti mostrati sono stati realizzati l’estate prima. Oltretutto, Maria De Filippi interverrà a favore di Marcello: la persona che ha mandato le prove ad Armando è un’ex dama del programma che, da tempo, sta provando a screditare tutti i protagonisti del dating show per una sorta di sabotaggio della trasmissione.

Ad aggiungersi al coro, anche le voci di Gianni Sperti e Tina Cipollari che si schiereranno dalla parte di Marcello. A questo punto, Armando Incarnato si vedrà costretto a chiedere scusa all’altro protagonista di Uomini e Donne.