Adriano Celentano pronto a tornare in tv: l’annuncio fa impazzire i fan. A distanza dal flop di ‘Adrian’ su Canale 5 c’è un nuovo progetto

L’ultima volta non è stato un successo, anzi. Ma Adriano Celentano non è uno che molla facilmente e anche se a gennaio compirà 84 anni, il suo entusiasmo è ancora quello di un ragazzino. E per questo prossimamente è pronto per tornare in tv, non necessariamente in prima serata, ma con un nuovo programma tutto suo.

Il suo pubblico è rimasto ad ‘Adrian‘, lo show avveniristico (forse persino troppo) che aveva varatoi su Canale 5. Cominciato, poi interrotto anche a causa del Covid, infine di fatto cancellato. Un’esperienza certamente non positiva che però non ha cancellato la sua voglia di televisione, non come ospite ma come grande manovratore.

La conferma è arrivata indirettamente dalla moglie, Claudia Mori, alla presentazione del nuovo cd inciso insieme a Mina. “Credo che Adriano mediti un ritorno in tv. Qualcosa bolle in pentola – spiega il ‘Corriere della Sera’ – ma Adriano non mi dice niente. Però è da un anno che lo vedo impegnato e dice sempre che sta mettendo ordine sul computer”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raffaella Carrà, retroscena sull’incontro con Berlusconi: il gesto del Cavaliere

Adriano Celentano pronto a tornare in tv: il progetto dopo il nuovo cd con Mina

Claudia Mori ha anche spiegato che la volontà da parte del marito c’è, ma per progetti di questo tipo bisogna essere in due. “Come tutti i progetti, per essere realizzati bisogna essere in due. Negli ultimi anni è stato censurato specialmente dopo ‘Rockpolitik‘”. Un programma del 2005, anche se Celentano ha avuto altre occasioni successivamente in televisione.

Intanto il suo pubblico potrà indirettamente entrare in contatto con lui grazie alla nuova collaborazione con Mina. Il 26 novembre arriverà in tutti i negozi e le piattaforme ‘MinaCelentano – The Complete Recordings’: una raccolta con le registrazioni in studio degli storici duetti della coppia, dal 1998 fino all’ultimo inedito intitolarto ‘Niente è andato perso’.