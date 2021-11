WhatsApp, come visualizzare le foto ricevute in anonimo: che trucco

Spunta su WhatsApp un trucco per visualizzare le foto ricevute in anonimo. Andiamo a vedere come sarà possibile applicare il nuovo trick per gli utenti.

Tra gli strumenti meno amati di WhatsApp troviamo le spunte blu. Infatti le due spunte andranno quindi a confermare la lettura del messaggio da parte dell’utente con cui stiamo parlando. Per questo motivo mantenere l’anonimato sull’applicazione di messaggistica è davvero difficile. Sono diversi però i trucchi scoperti dall’utenza per proteggere la privacy anche all’interno dell’app. Infatti esiste un sistema per vedere una foto che vi è stata inviata in chat senza che l’altra persona lo sappia.

Per quanto riguarda gli smartphone Android basterà andare sulla cartella ‘Download‘ presente nella galleria, quindi potrete vedere la foto senza entrare all’interno dell’applicazione di messaggistica. Inoltre sarà anche possibile andare sulle Impostazioni e poi successivamente si dovrà cliccare su ‘Archiviazione‘ ed infine su ‘File‘. Qui sarà possibile visualizzare le foto ricevute sull’applicazione. Questo sistema quindi vi permetterà di visualizzare tutti i file multimediali senza che l’altro utente lo sappia.

WhatsApp, cambiano i messaggi vocali: la novità con il nuovo aggiornamento

Un nuovo strumento in arrivo su WhatsApp ci libera da tutti i messaggi vocali che riceviamo. Infatti spesso ci capita di non poter ascoltare un audio inviato da un amico o un familiare, così il colosso della messaggistica istantanea sta cercando di aiutare tutti gli utenti. Gli sviluppatori stanno lavorando ad uno strumento che permette di trascrivere i messaggi vocali ricevuti.

Questa novità, inoltre, dovrebbe essere introdotta prima per tutti i device iOS, come rivelato dal sito specializzato WABetaInfo. Intanto dal team di sviluppatori spuntano importanti novità sull’ottimizzazione della funzione. Infatti scorrendo la timeline del messaggio vocale verrà evidenziata la frase pronunciata in quello specifico momento, con relativo minutaggio indicato di fianco. Questi messaggi potranno anche essere inoltrati e sono protetti dalla sicura crittografia end-to-end.