L’ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato all’improvviso la fine della relazione, proprio mentre stava andando a convivere: ecco l’indiscrezione secondo cui ci sarebbe stato un tradimento.

Solo quest’estate lui scriveva così sui social media: “Di tutti i progetti che ho nella vita, sei l’unico progetto nel quale non vorrei mai fallire, perchè non c’è un alternativa a te, a noi!“. Appena tornati dalle vacanze in Grecia, i due si erano messi ad arredare la casa in cui stavano per andare a convivere insieme, ma all’improvviso tutto si è rotto.

Angela Nasti, che poco dopo la scelta di Alessio Campoli a Uomini e Donne era finita fra le braccia del calciatore Kevin Bonifazi ad Ibiza, puntava molto su questa relazione. Aveva anche condiviso più volte con i propri fan la felicità per il prossimo trasferimento da Napoli a Bologna, e tutte le scelte che comportava arredare una casa nuova.

Ex Uomini e Donne, la notizia spiazzante del tradimento

All’improvviso, Angela Nasti ha informato i suoi ammiratori di aver chiuso la relazione con Kevin Bonifazi. L’ex tronista di Uomini e Donne, in un messaggio molto simile a quello scritto dalla sorella Chiara durante la rottura con Nicolò Zaniolo, ha chiesto ai suoi fan di non scrivergli più nulla di Kevin, perchè le loro vite si sono definitivamente separate.

Il tabloid Novella 2000 è intervenuto a mettere pepe sulla fine di questa storia: ci sarebbe stato infatti un tradimento del calciatore nei confronti dell’influencer. Bisogna dire che, però, i due si erano già lasciati una volta in passato, anche se poi erano tornati insieme. Riusciranno anche questa volta a perdonarsi e ricominciare da capo?