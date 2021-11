Temptation Island, ex protagonista rivela: “Ho ricevuto minacce di morte”

Un ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di aver ricevuto nell’ultimo periodo minacce di morte sul suo telefono. L’incredibile rivelazione.

Anna Pettinelli, dal 2019 insegnante di canto ad Amici, è stata ospite a La Vita in diretta da Alberto Matano. La ex concorrente di Temptation Island VIP (edizione 2019), ha parlato di dello scontro con Morgan e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle ma non solo. Ampio spazio della conversazione è stato dedicato a un avvenimento degli ultimi mesi. Come i più attenti ricorderanno, l’insegnante del talent show condotto da Maria De Filippi nel corso della puntata delle 14 di domenica scorsa ha dato un brutto voto a LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio del noto cantante partenopeo Gigi.

La Pettinelli aveva dato come voto al ragazzo un zero. In molti avevano pensato che la valutazione fosse basata sulla prestazione del ragazzo, ma lei stessa ci tenne a spiegare che il voto negativo era dovuto al fatto che il figlio d’arte era stato aiutato da Rudy Zerbi a preparare la sfida. Da quel momento sui social l’insegnante è stata presa di mira meno male non come qualche mese fa, quando ricevette minacce di morte per telefono.

Anna Pettinelli a La Vita in Diretta: “Ho ricevuto minacce di morte”

“Fare il giudice non è per niente facile. Sono tutti bravi a sorridere e a fare i buonisti”, esordisce la Pettinelli a La Vita in Diretta. “Se sei lì devi avere il coraggio di metterci la faccia e dire la tua, accettando le conseguenze. Io faccio questo ad Amici, motivo per il quale ho minacce di morte sul mio telefono. Sono stata minacciata per un brutto voto dato ad un concorrente” ha poi concluso l’insegnante di Amici il cui episodio citato risale ai tempi dell’ultimo serale.