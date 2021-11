In questi giorni Amadeus sta selezionando i Big per Sanremo 2022: ci potrebbe essere almeno un grande ritorno. Ecco tutti i nomi dei probabili concorrenti.

In questi giorni, si è definita la lista dei 15 finalisti della categoria Giovani di Sanremo. Il 15 dicembre, in diretta su Rai 1 verranno selezionati i due finalisti che si mescoleranno ai Big di Sanremo 2022 e lotteranno per la vittoria del festival musicale. In questi giorni, Amadeus sarebbe al lavoro per definire proprio i cantanti che potrebbero partecipare.

Tv Blog riporta i nomi su cui il presentatore starebbe lavorando. Fra questi, ci sarebbe anche l’ex concorrente di Amici Aka7even, ma anche Blanco, gli Zero Assoluto, i Boomdabash, i The Colors, Giusy Ferreri, Carmen Consoli, L’Orchestraccia, Dolcenera, Marco Masini, Paolo Jannacci, Francesco Renga, Mannarino, Giovanni Caccamo.

Sanremo, qual è il nome del grande ritorno?

Per l’edizione di Sanremo 2022 Amadeus starebbe pensando ad almeno un grande ritorno. Se la presenza di Loredana Bertè è messa in forte dubbio dalla stessa cantante, ancora arrabbiata per la mancata vittoria di qualche anno fa, Elisa potrebbe tornare a gareggiare nel festival della canzone italiana dopo ben 20 anni.

Ci sarebbe però un altro nome su cui Amadeus starebbe lavorando: si tratterebbe di Gianni Morandi, che quest’estate ha lanciato il singolo L’allegria insieme a Jovanotti. Per lui sarebbero passati quasi 50 dal 1972, quando fece la sua prima apparizione con Vado a lavorare, ed è stato anche conduttore negli anni 2011 e 2012.