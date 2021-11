Sanremo 2022, icona di Mediaset affiancherà Amadeus alla conduzione? Boom!

Sanremo 2022, icona di Mediaset affiancherà Amadeus alla conduzione? C’è una bomba clamorosa in queste ultime ore.

Di recente abbiamo parlato di Alessia Marcuzzi e del suo futuro lavorativo dopo l’addio a Mediaset. Diverse sono le voci di gossip che riguardano le nuove proposte per la bionda conduttrice ma che finora non hanno trovato né una conferma né una smentita da parte dell’ex Iena. Ciò che sembra certo è l’addio a Mediaset dopo circa 20 anni di collaborazioni con il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Adesso però, stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che la Marcuzzi possa affiancare Amadeus sull’ambitissimo palcoscenico del Festival di Sanremo in onda su Rai Uno. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini vede la bionda conduttrice in trattativa con il direttore artistico per la co-conduzione dell’attesissima kermesse sanremese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo, protagonista dell’Ariston apre a film a luci rosse: svolta nella sua vita

Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi co-conduttrice di tre serate? L’indiscrezione sull’ex icona di Mediaset

Dopo l’addio a Mediaset , stando all’ultima indiscrezione lanciata sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi potrebbe sbarcare su Rai Uno. Per lei Amadeus avrebbe pensato al ruolo di co-conduttrice sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, ex Amici arriva alla fase finale per accedere al festival

Questo è quanto si legge sull’ultimo numero di Chi: “In questi giorni Amadeus sta pennellando il suo Festival di Sanremo. Gli occhi del conduttore sono caduti su Alessia Marcuzzi a cui vorrebbe proporre la co-conduzione di tre serate”. Infine, pare che Fiorello faccia ormai parte del passato: Roberto Benigni potrebbe invece fare il suo ritorno.