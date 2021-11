Royal Family, la clamorosa decisione di William e Kate: riguarda i figli! I duchi di Cambridge hanno preso una decisione in vista di Natale

Si avvicina la festività del Natale e con esso il consumismo sfrenato che si accompagna ad uno dei momenti più importanti dell’anno. I regali per parenti e amici diventano all’ordine del giorno, ognuno in base alle proprie possibilità ed esigenze. Chiaramente parlando di reali il livello è “leggermente” più alto dei normali sudditi di Sua Maestà. Tuttavia, quest’anno, anche la Royal Family vuole evitare sprechi ed eccessi per quanto riguarda gli acquisti per i bambini. A Buckingham Palace stanno cercando di educare i vari eredi al trono con una forma di morigeratezza particolarmente spiccata, per dare anche una buona immagine all’esterno. In particolar modo, come riportato dall’esperto reale Duncan Larcombe al magazine OK!, William e Kate avrebbero un piano speciale per i figli, i principini George, Charlotte e Louis. Tutti e tre potranno ricevere un solo regalo a testa per ogni parente.

Royal Family, la clamorosa decisione di William e Kate: riguarda i regali per i figli a Natale

I duchi di Cambridge, con la loro splendida famiglia, parteciperanno come sempre a tre diverse cerimonie per il Santo Natale. Quella più riservata ad Anmer Hall nel Norfolk, quella istituzionale con la Regina Elisabetta a Sandringham (la residenza di campagna della monarca britannica) e la terza fuori dal contesto Windsor, con la famiglia Middleton.

Lo stesso Larcombe ha sottolineato come da qualche tempo si sia invertita la tendenza a Palazzo. Meno lusso e meno sfarzo anche per le ricorrenze, con più attenzione al risparmio, soprattutto in epoca di pandemia. Anche i regali, quindi, oltre a non essere numerosi, saranno probabilmente non molto costosi. Resta ancora un’incognita invece la presenza durante le festività di Harry e Meghan. Al momento non sono stati confermati viaggi per dicembre e in molti sono pronti a scommettere che i Sussex saranno assenti a Buckingham Palace anche in questa occasione. Il regalo per i nipotini potrebbero doverlo fare a distanza.