Michelle Hunziker scalda i motori: pronta per un nuovo reality show

Una nuova entusiasmante avventura per Michelle Hunzicker che scalda i motori per un reality show tutto da ridere!

Per Michelle Hunziker è arrivata l’ora di mettersi nuovamente in gioco. Come? Con la terza edizione di LoL in Germania. Ebbene sì, la conduttrice italo-svizzera, proprio ieri, ha annunciato che farà parte del cast del reality show che ha preso piede anche in Italia e che è giunto alla sua seconda edizione con Prime Video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

“Quei matti mi hanno convinto: sono nella terza stagione di Lol Germania!! Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata …in ogni situazione!”. Questa è la didascalia che Michelle Hunziker ha aggiunto all’ufficializzazione della sua partecipazione al reality show.

LoL Germania vs LoL Italia: i cast a confronto

Per la seconda edizione di LoL – Chi ride è fuori, nella sua versione italiana, Prime Video ha deciso di sfruttare le sue risorse per ingaggiare Fedez e Frank Matano come conduttori e un parco di concorrenti che non sono conosciutissimi. Tra questi vi sono: Virginia Raffaele, Mago Forrest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase.

Per quel che riguarda la versione tedesca del reality show, Michelle Hunziker è l’unico volto conosciuto al pubblico italiano per la sua cittadinanza. La conduttrice si troverà ad affrontare uno dei programmi più difficili per lei che abbonda sempre col sorriso.