Meteo, nuova ondata di maltempo: temporali e neve a bassa quota

Non mancano le sorprese meteo durante questa settimana, con il maltempo che tornerà a colpire il paese: temporali, vento e neve a bassa quota.

Non migliorano le previsioni meteo per i prossimi giorni con il maltempo pronto ad avvolgere tutta la penisola. Infatti avremo non solo tanta pioggia ma anche neve a quote sempre più basse. La colpa di questo peggioramento è tutta da attribuire ad un profondo vortice ciclonico con centro motore collocato all’altezza della Spagna, e che risulterà in movimento verso l’Italia. Inoltre ad alimentare questo vortice troveremo dell’aria fredda di origine artica.

Dopo un un’effimera tregua attesa mercoledì 24 novembre, un netto peggioramento colpirà la Sardegna per poi spostarsi verso le aree tirreniche del Centro e la Liguria occidentale con piogge in intensificazione. Ma la situazione peggiorerà sopratutto durante la giornata di giovedì, con il maltempo che colpirà le regioni del Nord, la Sardegna e l’intera area tirrenica. Inoltre forti rovesci ed un forte rischio nubifragi colpirà il Lazio, la Campania, la Sicilia e l’area ionica (Calabria e Puglia).

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mattarella al Teatro San Carlo: applausi del pubblico per il presidente

Meteo, maltempo pronto a colpire il paese: ultimo giorno di semi-tregua

Una saccatura depressionaria è pronta a spostarsi dalla Spagna per raggiungere la penisola italiana. Quindi a breve una perturbazione avanzerà verso l’Italia, raggiungendo la penisola anche durante le ore serali di questo mercoledì. Mentre fenomeni più intensi colpiranno le regioni tirreniche. Inoltre tornerà anche la neve sulle vette delle Alpi. Andiamo a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sole prevalente su gran parte delle regioni. Delle nebbie al mattino ridurranno la visibilità sulla parte ad Ovest della Val Padana. Nel corso delle ore serali avremo un netto aumento delle nubi a partire da Nordovest, mentre dei piovaschi colpiranno la Liguria. Le temperature risulteranno in leggero calo, con massime dai 9 ai 13 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Pioggia a Napoli: la strada appena rifatta si allaga e si fermano i tram

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una mattinata nuvolosa specialmente sulle regioni adriatiche. Mentre invece su quelle tirreniche avremo un netto peggioramento durante le ore serali, con piogge che colpiranno specialmente la Toscana ed il Lazio. Le temperature qui saranno stazionarie, con massime che andranno dai 12 ai 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo locali temporali già dal mattino, pronti a colpire su est Sicilia e sulla Sardegna. Altrove avremo un clima variabile con precipitazioni più isolate sul resto del settore. Anche qui avremo temperature stabili, con valori massimi che oscilleranno dai 15 ai 20 gradi.