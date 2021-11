Una clamorosa decisione presa dall’attore che ha calcato le reti Mediaset con una nota serie TV statunitense: nessuno poteva aspettarselo

L’amatissimo attore statunitense, Steve Burton -meglio conosciuto come Jason Morgan in General Hospital- è stato licenziato. La motivazione è che il doppiatore ha deciso di non vaccinarsi e la serie TV dell’Abc ha deciso di fare a meno di lui nel cast perché non rispetta l’obbligo imposto.

Dopo aver ultimato il suo giorno di lavoro il 27 ottobre, l’attore è stato costretto -a malincuore- ad abbandonare il set. Steve Burton non è stato l’unico a doversi separare dal resto del cast, anche Ingo Rademacher ha subito simile destino e la sua ultima puntata è andata in onda lunedì.

Mediaset, attore licenziato: l’annuncio social di Steve Burton

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Steve Burton (@1steveburton)

Soltanto poche ore fa, Steve Burton ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha ammesso: “Ho richiesto l’esenzione medica e religiosa alla vaccinazione, ma mi è stata negata. Il mancato rispetto dell’obbligo riguarda la libertà personale per me; credo che nessuno dovrebbe perdere il proprio sostentamento per questo”.

Inevitabili titoli di coda per l’attore, dunque, che ringrazia ugualmente la serie: “Sarò sempre grato per il mio tempo trascorso lì. Credo che quando si chiude una porta, si aprano ancora più porte. Sono entusiasta di vedere cosa porterà il futuro, e forse un giorno, quando questi obblighi saranno revocati, potrò tornare e finire la mia carriera come Jason Morgan. Sarebbe un onore e, in caso contrario, prenderò questa fantastica esperienza, andrò avanti e sarò per sempre grato”.