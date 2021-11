Francesca Cipriani è al settimo cielo per aver coronato il suo sogno: Alessandro Rossi le ha infatti fatto la proposta di matrimonio. Ci sarebbe però un retroscena inaccettabile riguardo quanto è avvenuto in diretta: ecco tutti i dettagli.

Francesca Cipriani l’ha raccontato più volte, anche dopo essere entrata nel GF Vip 6. In amore non è mai stata molto fortunata e si è trovata pure ad essere vittima della violenza e delle minacce di un suo ex. Sicuramente sono episodi che non si dimenticano facilmente, ma lei è riuscita a lasciarsi tutto alle spalle, iniziando a frequentare Alessandro Rossi.

Finalmente, anche per Francesca Cipriani è arrivata la felicità. La sua relazione con l’imprenditore procede a gonfie vele. Alessandro Rossi, da parte sua, ha subito conquistato il pubblico di Mediaset con la sua simpatia, e si è guadagnato qualche giorno dentro la casa, dove non si è mai separato dalla sua amata.

GF Vip 6, tutto preparato?

È stato commovente il momento in cui, durante la diretta del GF Vip 6, Alessandro Rossi ha fatto la proposta di matrimonio a Francesca Cipriani. Numerosi blogger, però, avevano già previsto con mesi di anticipo che sarebbe successo durante il reality. Il dubbio è dunque lecito: la richiesta a Francesca di sposarlo da parte di Alessandro era preparata?

Ci sarebbero infatti forti dubbi che la Cipriani sapesse già della proposta di matrimonio prima di entrare nella casa. Lo confermerebbero i gossip diffusi da Deianira Marzano, Alessandro Rosica e Riccardo Signoretti diverse settimane fa. Il tutto sarebbe stato fatto per creare dinamiche e rendere Francesca un personaggio più forte all’interno del reality.