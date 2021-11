GF Vip 6, nuova dolorosa confessione di Manuel Bortuzzo: tutti impietriti

L’ingresso di Manuel Bortuzzo nella Casa del GF Vip 6 la si ricorderà come educativa: il nuotatore parla di sé stesso agli altri

Tutto si può dire di Manuel Bortuzzo, fuorché che è entrato nella Casa del GF Vip 6 casualmente. Il suo ingresso è un evidente messaggio forte per i telespettatori che assistono ad un ragazzo di 22 anni che, da un giorno all’altro, si è trovato costretto su di una sedia a rotelle.

La curiosità da parte dei suoi coinquilini è tanta, specialmente per quanto riguarda la sessualità di Manuel: come la affronta? Più volte Bortuzzo ha spiegato che non ha avuto problemi a tal proposito, ma ha ammesso una cosa che ha lasciato tutti impietriti: “I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c’è…”.

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo potrà avere figli? La sua risposta

Manuel confessa a Lulu che non potrà avere figli #gfvip pic.twitter.com/Ig4y90BGGT — MarcoC (@MarcomelC) October 7, 2021

Già tempo fa, a poche settimane dall’ingresso all’interno della Casa del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo parlò della sua perplessità a riguardo con Lulu Selassié. Con i suoi coinquilini, il nuotatore ha parlato dei suoi progetti futuri: “Ora è compromessa, ma potrebbe tornare… Ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei cicli di pasticche, però per ora niente. Quando esco da qui vado alla banca del seme e li prelevo, un giorno farò l’inseminazione artificiale”.

Per quanto riguarda, invece, il lato prettamente intimo della sua sessualità, Manuel ha confessato senza peli sulla lingua: “Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri… Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte”.