Gerry Scotti, premio da Mediaset: in prima serata con un super programma!

Gerry Scotti torna in prima serata con un amatissimo programma su Mediaset: è uno dei pilastri della rete

Caduta Libera è uno dei programmi di punta di Mediaset e gli ascolti danno ragione al padrone di casa, Gerry Scotti. Il giurato di Tu Si Que Vales ha collezionato, soltanto nell’ultima puntata di martedì 23 novembre, 3.764.000 spettatori pari al 19.7% di share avvicinandosi a Flavio Insinna che, con L’Eredità su Rai Uno, ha raccolto 4.590.000 spettatori pari al 23.4% di share.

I telespettatori dell’amatissimo quiz show hanno chiesto di più agli autori Mediaset: un’edizione speciale del programma, magari nel periodo natalizio per goderselo al meglio.

Gerry Scotti condurrà il Torneo dei Campioni di Caduta Libera in prima serata

Come può un’azienda come Mediaset non realizzare i sogni dei propri telespettatori affezionati? Neanche il tempo di richiederlo, Gerry Scotti sarà al timone del Torneo dei Campioni di Caduta Libera in prima serata a dicembre su Canale 5. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore che, sotto un post di Instagram del profilo @cinguettatv ha scritto: “A dicembre in prima serata ci vediamo su Canale 5…”.

Ovviamente il grande #ZioGerry segue solo i migliori 😅😝😝

Ed ecco a voi la risposta, IL TORNEO DEI CAMPIONI DI #CADUTALIBERA è in arrivo a Dicembre in prima serata ovviamente su #Canale5 #GerryScotti @Gerry_Scotti @CadutaLiberaTv pic.twitter.com/EKvfzZmnj1 — CinguettaTV (@CinguettaTV) November 24, 2021

Una grande notizia per tutti i telespettatori affezionati al format di Canale 5 che potranno godersi le vacanze natalizie in compagnia del conduttore lombardo.