Fabrizio Corona è una furia: “Vomito”. Cos’è successo – FOTO

Sui social è una furia Fabrizio Corona. L’ex paparazzo sulle stories di Instagram ha esclamato: “Vomito”. Andiamo a vedere il motivo dietro il duro commento.

Fabrizio Corona continua ad essere pungente sui social. L’ex paparazzo, infatti, con le sue stories stavolta ha deciso di scagliarsi contro l’influencer Giorgia Soleri. La modella è nota a tutti per essere anche la fidanzata di Damiano, frontman dei Maneskin. Corona ha quindi voluto definire ‘Finta femminista’ proprio la Soleri. Infatti sulle stories, condividendo una foto pubblicata dalla modella, ha scritto: “Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno“.

Un attacco inaspettato, con Corona che non ha lanciato una frecciatina senza fare nomi. Infatti il fotografo ha addirittura pubblicato una foto della stessa Giorgia Soleri, condividendola con oltre un milione di seguaci. Nella foto l’influencer faceva vedere i propri peli sotto le ascelle. L’ex paparazzo quindi ha mostrato a tutti il suo sdegno per la foto, etichettando la 25enne come ‘finta femminista‘.

Fabrizio Corona attacca Giorgia Soleri: chi è la modella e influencer

Giorgia Soleri è una modella milanese di 25 anni che attualmente vive a Roma. L’influencer più volte ha attaccato la stampa italiana rea di etichettarla sempre come la ‘fidanzata di Damiano dei Maneskin‘. Infatti l’obiettivo della modella è quello di parlare più volte del suo lavoro piuttosto che della sua love story con il cantante. Attualmente Giorgia è la protagonista nello spot della Birra Moretti.

Sui social è invece nota per aver condiviso con i followers la sua battaglia contro la vulvodinia. Questa malattia colpisce il 15% delle donne italiane e si tratta di una percezione dolorosa a livello vulvare. Inoltre la patologia si presenta soprattutto in età fertile, ma può presentarsi anche in altri periodi della vita di una donna dalla pubertà alla menopausa. Inoltre la vulvodinia genera nelle persone che soffrono di questa patologia irritabilità, depressione e frustrazione. Per sensibilizzare sul delicato tema, spesso Giorgia ha voluto condividere la sua battaglia con i seguaci di Instagram.