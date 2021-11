C’è posta per te, indiscrezione super: i primi due ospiti sono pazzeschi!

Clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione di ‘C’è Posta Per Te’. I primi due ospiti di Maria De Filippi sono pazzeschi: scopriamo chi sono.

Dal 2022 sul piccolo schermo tornerà una delle trasmissioni più amate dagli italiani: C’è Posta Per Te. Lo storico programma di Maria De Filippi è stato confermato dalla Mediaset per la 24esima stagione consecutiva. Infatti la nuova edizione partirà dal prossimo gennaio 2022, con il Biscione che ha confermato il sabato sera come giorno per la trasmissione. La registrazione delle puntate però è partita dall’estate scorsa.

A svelare i primi ospiti ci ha pensato Super Guida Tv. Infatti il portale ha rivelato che Can Yaman e Paolo Bonolis ritorneranno nel salotto di Maria De Filippi. Per l’attore turco si tratta della terza ospitata all’interno della trasmissione, mentre il presentatore Mediaset allietò una serata nel format di Canale 5 nel febbraio 2021. Ancora una volta, per le prime puntate, la De Filippi punterà sull’usato sicuro. Andiamo quindi a vedere quali ospiti potrebbero essere rivelati nei prossimi giorni.

C’è Posta per Te, Paolo Bonolis e Can Yaman saranno i primi ospiti: le anticipazioni

I primi ospiti della nuova edizione di C’è Posta per Te saranno Can Yaman e Paolo Bonolis. Nei mesi scorsi, inoltre, si era vociferato anche di una partecipazione da parte di Sangiovanni e Giulia Stabile, ex concorrenti di Amici. Ad oggi però non c’è nulla di certo sulla loro presenza all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Inoltre la prima puntata del programma dovrà andare in onda il prossimo 8 gennaio 2022.

In una recente puntata di Amici, la De Filippi ha rivelato un clamoroso retroscena. Infatti qualche anno fa, qualcuno dell’ambiente televisivo le disse di rifiutare l’offerta per presentare la trasmissione di Canale 5. Secondo alcuni, infatti, il format non era adatto al pubblico italiano e la moglie di Maurizio Costanzo non era la persona giusta per condurlo. Nonostante i numerosi dubbi, Maria accettò comunque l’offerta, dando vita al format più longevo della trasmissione italiana che quest anno festeggerà la sua 24esima edizione.