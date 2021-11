Batosta inaspettata per Barbara D’Urso. La notizia è arrivata puntuale questa mattina lasciando tutti senza parole: asfaltata da Matano

Grande batosta per la conduttrice napoletana, Barbara D’Urso. Nella giornata di martedì 23 novembre, la Carmelita si è dovuta scontrare con Alberto Matano ma il risultato è stato deludente. Al timone di Pomeriggio Cinque in onda su Canale Cinque, la D’Urso è riuscita a conquistare l’attenzione di 1.824.000 spettatori con solo il 13.7% di share.

Risultati molto più alti, invece, sono stati ottenuti dal suo competitor Alberto Matano. Il conduttore televisivo al timone de La vita in diretta in onda su Rai Uno, è riuscito a catturare l’attenzione di 2.425.000 spettatori pari al 18.3% di share. Dunque Barbara D’Urso si è dovuta accontentare del secondo posto sul podio degli ascolti.

Barbara D’Urso asfaltata da Alberto Matano: batosta inaspettata. Tutte le preferenze del pubblico sul piccolo schermo

La notizia sulla sconfitta di Barbara D’Urso è arrivata come un orologio svizzero: puntuale. La conduttrice napoletana al timone di Pomeriggio Cinque ha ottenuto solo il 13.7% di share a differenza di Alberto Matano che ha registrato il 18.%. Ma veniamo adesso a tutte le preferenze espresse dal pubblico nella giornata di martedì 23 novembre.

Su Canale Cinque Uomini e Donne ha tenuto incollati 2.887.000 telespettatori pari al 24.4% di share. Il Daytime di Amici, 1.920.000 spettatori e il 18% di share. Love is in the Air il 15.7% di share. Caduta Libera il 19.7% di share. Striscia la Notizia il 17.1% di share. Infine la Champions League Chelsea-Juventus ha tenuto incollati davanti al video 5.006.000 spettatori pari al 20.6% di share.

Su Rai Uno Oggi è un altro giorno ha totalizzato 1.769.000 spettatori con il 14.1% di share. Il Paradiso delle Signore 1.954.000 telespettatori e il 18.3% di share. L’Eredità il 23.4% di share. I Soliti Ignoti il 19.4% di share e infine Lea ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 3.091.000 spettatori pari al 13.8% di share.

Su Rai Tre Un Posto al Sole ha raccolto l’attenzione di 1.655.000 spettatori pari al 6.6% di share. CartaBianca con Bianca Berlinguer ha registrato uno share del 5.6%. Su Italia 1 Le Iene hanno catturato l’interesse di 1.344.000 spettatori con l’8.3% di share. Su La7 Dimartedì ha registrato 1.034.000 spettatori e il 5% di share. Infine su TV8 Game of Talents ha raccolto 318.000 telespettatori pari all’1.4% di share.