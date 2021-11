Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano al pubblico numerosissimi colpi di scena nella puntata odierna.

Oggi, mercoledì 24 novembre, andrà in onda un altro appuntamento della settimana di Uomini e Donne. Alle ore 14.45 milioni di telespettatori si sincronizzazeranno su Canale 5 per continuare a seguire le vicende amorose che fanno da decoro al programma. La nuova puntata, secondo le ultime anticipazioni, sarà particolarmente ricca di colpi di scena e addii dolorosi pronti a materializzarsi. Il caso più delicato sarà quello di Ida Platano, dama bresciana che ha perso la fiducia negli uomini.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida lascia la trasmissione: durissimo scontro in studio

Tra poche ore su Canale 5 Maria De Filippi tornerà con il suo programma, Uomini e Donne. Alle 14.45 si ricomincia e dopo le vicissitudini degli ultimi giorni, ecco che la puntata si scalderà con il durissimo scontro tra Ida Platano e Diego Tavani. Il litigio è stato particolarmente furioso e la dama bresciana ha preso la decisione di lasciare la trasmissione non riuscendo a fidarsi di nessun altro uomo.

Nella puntata in onda oggi ci sarà spazio anche per Marcello e Jessica. La conoscenza tra i due procede a vele spiegate al punto che, nella scorsa puntata, nonostante la presenza di una signora giunta in studio esclusivamente per conoscerlo, Marcello ha deciso di non incontrarla per continuare a frequentare solo Jessica.