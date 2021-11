Il ballerino di Amici 21 si è trovato inaspettatamente di fronte ad un ultimatum e ad una punizione durissima. La sua maglia è sospesa: ecco di chi si tratta.

Raimondo Todaro è arrivato solo quest’anno ad Amici 21, ma si sta già guadagnando la fama del professore che non fa nessuno sconto ai suoi alunni. Secondo lui, non è importante solo l’impegno tecnico, ma soprattutto l’atteggiamento che si tiene con i compagni di avventura ed i professori, anche durante gli allenamenti.

Per questo motivo, ha deciso di assistere da dietro agli specchi a tutta la lezione di Umberto. A Christian è stato assegnato un passo a due e gli è stato affiancato Mattia, dal momento che i due sono amici. Quest’ultimo, però, si è dimostrato chiaramente indisponente e svogliato durante la lezione, esattamente il contrario di Christian.

Amici 21, Todaro motiva la punizione: “Mi hai fatto venire il maldipancia”

Mattia Zenzola ha scoperto solo in un secondo momento che Todaro lo stava osservando durante la lezione di ballo. Prima di una gara interna fra i ballerini di Amici, è stato informato da Maria De Filippi che lui era stato escluso: era dunque chiaro che per lui ci fosse una punizione in arrivo, anche se solo dopo se ne è capita la durezza.

Raimondo Todaro ha dato un ultimatum a Mattia: la sua maglia è stata sospesa per una settimana. Questo solo perchè è la prima volta che succede, altrimenti sarebbe stato eliminato dal talent. Il ballerino è scoppiato in lacrime e si è confessato con LDA: non c’era con la testa quel giorno ed è dispiaciuto, adesso come spiegherà tutto a sua mamma?

Ecco lo sfogo di Mattia con Christian dopo la sospensione della maglia: