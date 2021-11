Addio alla scorciatoia tanto amata dagli utenti. Le modifiche dell’ultimo aggiornamento di whatsapp l’hanno rimossa.

Whatsapp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. I classici SMS, che oggi le nuove generazioni non conoscono, non sono più utilizzati e i nuovi strumenti per restare in contatto con amici e parenti sono facili da utilizzare solo in apparenza.

Sono diverse le operazioni che si possono effettuare su Whatsapp. Messaggi, chiamate e videochiamate non sono altro che la base di questa piattaforma. Altre funzioni che si possono effettuare riguardano la possibilità di poter scattare foto, registrare video e modificare gli scatti prima di inviarlo al contatto selezionato.

Whatsapp, addio alla scorciatoia: le modifiche dell’ultimo aggiornamento

Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per la versione Android di Whatsapp, identificato dal numero di build 2.21.24.9. Con l’ultimo update, viene eliminata una scorciatoia ideata per accedere in modo più veloce alla modifica delle immagini quando queste vengono condivise ai contatti.

Tale opzione compariva sul lato sinistro dello schermo e permetteva agli utenti di accedere ai tool di modifica. I primi risultati dei test di chi sta provando questa versione di WhatsApp, rivelano che l’ultimo aggiornamento l’ha eliminata definitivamente.