Uomini e Donne, lo storico volto entra al GF Vip 6? L’annuncio ufficiale

Una rivelazione che arriva direttamente dal diretto interessato, volto storico di Uomini e Donne cui è stato proposto il GF Vip 6

Grazie ad una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTV, Giorgio Manetti -volto storico di Uomini e Donne- ha parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello VIP 6. L’ex cavaliere che ha fatto battere il cuore di Gemma Galgani ha rivelato: “Non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti”.

LEGGI ANCHE > > > Manila Nazzaro, lutto improvviso per l’ex miss Italia: si è spenta una persona a lei cara



NON PERDERTI > > > Anticipazioni Uomini e Donne, Isabella Ricci verso la scelta: arriva la rivelazione

Giorgio avrebbe dunque rispedito l’invito al mittente: “Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico”.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, infrange il regolamento: arriva la clamorosa decisione degli autori – VIDEO

Uomini e Donne, Giorgio Manetti può tornare al dating show?

Archiviata la sua partecipazione al GF Vip, Giorgio Manetti ha parlato a SuperGuidaTV di un possibile ritorno in studio da Maria De Filippi: “Molto, molto improbabile e certamente non come partecipante. Dopo l’esperienza fatta, tre anni passati in quello studio ma sempre con allegria e positività, educazione e rispetto per chiunque sicuramente in questo momento non saprei neanche cosa dire e a chi….tempi diversi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diego Armando Maradona, dure accuse contro El Pibe de Oro: è successo nel 2001