Tommaso Zorzi provato sui social: “Voglio morire”. Cos’è successo – VIDEO

Brutto momento per Tommaso Zorzi ed il suo fidanzato con l’ex gieffino che scrive su Instagram: “Voglio morire”

Poche ore fa, Tommaso Zorzi ha pubblicato diverse storie su Instagram in cui ha spiegato cosa gli sta succedendo: “Voglio morire”. Tutto è nato verso l’ora di pranzo che l’influencer ed ex gieffino stava cucinando, in padella, straccetti vegani e funghi, ma qualcosa deve essere andato nettamente storto.

Tommaso Zorzi, infatti, ha fatto sapere ai suoi fan di star molto male: “Avevo quei funghi in frigo da una decina di giorni. Ho pensato ‘oggi li faccio’, sembravano ancora belli. Io e Tommy siamo ribaltati a letto col mal di stomaco, sarà l’inizio di un’intossicazione”.

Tommaso Zorzi su Instagram annuncia l’intossicazione alimentare

Nonostante i crampi allo stomaco che stanno avendo Tommaso Zorzi e Stanzani, per fortuna non è nulla di così grave. Probabilmente la coppia avrà goduto di un buon pranzo, ma stanno pagando lo scotto degli ingredienti che non erano di primissima qualità, o almeno, non 10 giorni dopo.

È l’ora che Tommaso Stanzani impari a cucinare e non lasci più fare al suo fidanzato con ingredienti acquistati giorni prima, altrimenti si troverà a far ancora capriole a letto per le fitte allo stomaco. Come gli appassionati di Amici di Maria De Filippi ricorderanno, infatti, il ballerino del talent show non primeggiava per la sua arte culinaria, tutt’altro.