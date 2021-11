La senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, critica duramente le scelte del governo per quanto riguarda l’ipotesi del Super Green pass: “La situazione dei ricoveri è sotto controllo e questo allarmismo ha già procurato danni per milioni di euro al turismo invernale”. Sulle responsabilità dell’esecutivo l’esponente di Fdi non ha dubbi: “Una comunicazione confusa che non fa altro che alimentare dubbi e paure”

L’inesorabile aumento dei contagi sembra ormai aver convinto Palazzo Chigi della necessità di accelerare verso un nuovo decreto che, stando a quanto annunciato, non permetterà più ai non vaccinati di andare al bar, cinema, teatri, palestre ed ogni sorta di evento pubblico. Condivide questa scelta?

“Io non sono preoccupata per i contagi, ma per la malattia che può derivarne, e da questo punto di vista mi pare che anche oggi i dati delle terapie intensive e dei ricoveri in ospedale non debbano creare panico ingiustificato. Questo allarmismo criminale ha già procurato danni per milioni di euro al settore del turismo invernale, e vorrei ricordare che abbiamo ancora moltissimi albergatori in difficoltà che l’anno scorso non hanno potuto lavorare e che hanno ricevuto solo delle mance rispetto alle loro perdite reali”

Per quanto la situazione delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive nel nostro Paese sia ancora sotto controllo, è anche vero che ciò che accade nel resto d’Europa non può farci stare tranquilli, non crede?

“Io credo che prima di tutto ci voglia trasparenza da parte del governo. Devono dire la verità ai cittadini e non possono pretendere di poter cambiare ogni volta la versione ufficiale. Il problema è che la comunicazione di questo governo, così come quello precedente, è a dir poco confusa e non fa altro che peggiorare le cose perché alimenta dubbi e paure. Gli italiani sono stati straordinari a resistere e sopportare enormi sacrifici e oggi abbiamo uno dei dati più alti di vaccinazione in tutta Europa, quindi la smettessero di trattarci come degli imbecilli”

Super Green pass e campagna vaccinale

Un’altra delle misure al vaglio dell’esecutivo relativa al Super Green pass è che il certificato non si otterrà più con il tampone, ma solo tramite il vaccino o dopo essere guariti dal Covid.

“Ma come, il tampone non era la cosa più sicura? Prima era necessario fare più tamponi possibili per monitorare il virus, e ora invece non vanno più bene? Se questi sono i termini della comunicazione del governo, allora mi pare evidente che sia difficile per chiunque riuscire a comprenderne la ratio”

C’è però un problema reale che sono ancora gli oltre 7,6 milioni di persone non vaccinate…

“E il governo come pensa di convincerli, alimentando ancora di più i loro dubbi e le loro paure? Perché è questo che sta facendo, nulla di più. Hanno cominciato scatenando il panico con la manfrina dell’età consigliata per la somministrazione, poi con il richiamo della terza dose che inizialmente era dopo 6 mesi e ora dopo cinque, poi è arrivato il Green pass che prima durava un anno e ora invece forse solo sei mesi… è evidente che non si può andare avanti così. Noi siamo sempre stati a favore dalla campagna vaccinale, ma non se ne può più di questa confusione che crea più danni che altro”

Qual è l’alternativa che proponete per scongiurare il rischio di nuovi lockdown generalizzati?

“Intanto iniziamo a dire che non è stato fatto niente di ciò che si doveva fare: non è stato fatto nulla per potenziare il trasporto pubblico, non si è intervenuti sulle classi pollaio, e non sono stati messi soldi sufficienti per la ricerca sulle possibili cure, ma si è deciso invece di puntare solo ed esclusivamente sul vaccino, che è importante, ma certamente non è l ‘unico strumento che abbiamo per poter contrastare il virus”

Quella di ulteriori restrizioni per i non vaccinati è una richiesta che però proveniva anche da molti governatori di centrodestra, come se lo spiega?

“La questione è un’altra, ovvero che i governatori sono costretti a dover mettere una toppa rispetto agli errori e alla mancanze del governo. Verrebbe quasi da pensare che l’esecutivo stia utilizzando il Covid per nascondere la polvere sotto il tappeto ed evitare così di affrontare altri problemi”

Anche nell’ambito del centrodestra però la vostra posizione appare isolata: Forza Italia è totalmente allineata con il governo e sembra che questa volta anche Matteo Salvini non si opporrà alle nuove misure.

“Non è un nostro problema. Noi siamo all’opposizione e pur essendo in un’alleanza di centrodestra non siamo un partito unico, quindi è giusto che ognuno vada avanti con le proprie specificità”