Scossa dal lutto improvviso, Maria De Filippi ha ricordato la persona a lei cara.

L’intero mondo dello spettacolo è rimasto senza parole alla notizia della scomparsa del regista Paolo Pietrangeli. Grande uomo e professionista, il 76enne ha lavorato sempre al fianco dei migliori tra cui Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Il marito della conduttrice ha ha ricordato nelle scorse ore gli anni passati insieme a Pietrangeli, in modo particolare quelli del Maurizio Costanzo Show. La loro è stata una lunga collaborazione, difatti i due hanno lavorato insieme per vent’anni. Un tempo abbastanza lungo per costruire anche un rapporto di amicizia.

Maria De Filippi scossa dal lutto improvviso: “Se n’è andato a modo suo”

Pietrangeli, oltre che di Maurizio Costanzo Show, è stato anche regista di C’è Posta Per Te per un anno e poi anche di Amici. Per tale motivo anche Maria De Filippi ha deciso di ricordarlo come un personaggio ricco di risorse e con tante angolazioni caratteriali.

“Con lui abbiamo costruito e raccontato tanto – scrive la conduttrice di Uomini e Donne sul suo account Instagram -. Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi ad una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita. Perderlo è drammatico e tristissimo ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà”. Il bellissimo messaggio fa capire al pubblico quanto fosse forte il legame d’amicizia tra i due.