Manila Nazzaro, lutto improvviso per l’ex miss Italia: si è spenta una persona a lei cara. Ha significato molto per la sua carriera

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro è diventata una delle protagoniste indiscusse. Ieri si è parlato di lei durante la diretta per un duplice motivo. Il primo è l’immunità ricevuta da Soleil Sorge, che ha deciso di donare il privilegio all’amica, facendola quasi commuovere. Proprio mentre prendeva la parola con lo studio per ringraziare del gesto, si è sentito un commento fuori luogo di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, convinta che il microfono fosse spento ha esclamato: “Ma che pa**e”. Signorini se ne è accorto e le ha chiesto subito spiegazioni.

Il secondo motivo è stato lo screzio con Carmen Russo, una delle più vicine a lei tra le coinquiline. Una nomination di troppo ha incrinato un rapporto che sembrava saldissimo e ha richiesto un chiarimento immediato.

Manila Nazzaro, lutto improvviso per l’ex miss Italia: è morto Mimmo Rollo

Un momento non semplicissimo per Manila Nazzaro se aggiungiamo che in queste ore si è spenta una persona a lei davvero molto cara. E’ morto infatti Mimmo Rollo, agente foggiano che vantava l’esclusiva per la Puglia del concorso di Miss Italia. Attraverso la sua agenzia “Parole e Musica” era uno dei talent scout più rinomati del nostro paese e un punto di riferimento storico del concorso di bellezza più importante.

Proprio lui aveva contribuito alla nascita della stella di Manila Nazzaro, sua concittadina, vincitrice del nastro di Miss Italia nel 1999.

A lui si deve la scoperta anche di altre miss e modelle che hanno fatto la storia del Bel Paese.