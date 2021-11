Lutto per ex concorrente GF Vip e Ballando con le Stelle: è morto il fratello

Un ex concorrente del GF Vip e di Ballando con le Stelle ha reso pubblico il suo inaspettato lutto: è morto suo fratello. Le cause del decesso verranno accertate con l’autopsia: ecco di chi si tratta e cosa è successo.

In alcune famiglie, lo sport non è solo un hobby, ma è il vero collante che tiene tutti insieme e fa crescere. Michael ricorda orgoglioso di come la mamma Jessica lo ritenesse più bravo di suo fratello Fabio nel praticare judo: era più veloce nelle mosse, oltre ad avere una maggiore precisione tecnica.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, ex concorrente è diventato padre: che gioia – FOTO

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, infrange il regolamento: arriva la clamorosa decisione degli autori – VIDEO

Le arti marziali hanno ispirato la gioventù di Michael e Fabio. Quando il primo vinse i campionati giovanili, Fabio corse subito a regalargli con i suoi risparmi una cintura da judoka. Michael ispirò per il fratello più giovane, che capì di poter aspirare anche lui alla vittoria sportiva. Non molti anni dopo, infatti, Fabio diventò campione olimpico di judo.

Morto fratello di ex concorrente GF Vip: cosa è successo

Il legame fortissimo fra Michael e Fabio Basile, cementato dalla passione comune per il judo, li aveva resi inseparabili. Il campione olimpico era anche stato concorrente di Ballando con le Stelle ed il Grande Fratello nel 2018, per poi tornare alla sua passione sportiva. Una mattina, improvvisamente, Michael ha smesso di rispondere al telefono.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, c’è l’addio definitivo: “Non lo farò mai più”

La famiglia, preoccupata, è andata a cercarlo a casa, dove lo ha trovato senza vita. Al momento l’ipotesi è che Michael abbia avuto un arresto cardiaco, ma sarà l’autopsia a fugare ogni dubbio. La mamma si sfoga sui social media: “Ciao Michael, eri così fragile… Anche da grande lo eri: duro fuori e tenero dentro“.

Ecco il messaggio di addio di Fabio a Michael: