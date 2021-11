Giulia Salemi sconvolge tutti: “Sono incinta”. Tutta la verità – VIDEO

Una confessione in diretta prima del GF Vip 6 che ha sconvolto tutti: Giulia Salemi ha ammesso di essere incinta. Qual è la verità?

Ieri sera, durante il GF Vip Party, Giulia Salemi è stata chiamata a rispettare una penitenza: avrebbe dovuto chiamare la mamma di Pierpaolo Pretelli e farle uno scherzo in diretta, deciso dall’amica e collega Gaia Zorzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia_Salemi_Style (@giulia_salemi_style)

Giulia ha dovuto rispettare la sfida ed ha effettivamente chiamato la mamma di Pierpaolo: “Ciao Margherita, come stai? Devo parlarti, Pierpaolo ti ha avvisato che ti avrei chiamato? È successa una cosa: sono incinta”.

LEGGI ANCHE > > > Manila Nazzaro, lutto improvviso per l’ex miss Italia: si è spenta una persona a lei cara



NON PERDERTI > > > Anticipazioni Uomini e Donne, Isabella Ricci verso la scelta: arriva la rivelazione

GF Vip Party, Giulia Salemi finge di essere incinta: scherzo riuscito

Nonostante Gaia Zorzi abbia precedentemente ammesso ‘non voglio andarci giù pesante’, in realtà lo scherzo è stato più pesante di quanto previsto. “Ma davvero Giulia? Non è uno scherzo?” ha risposto la mamma di Pierpaolo ed a quel punto la Salemi non ha resistito e le ha confessato tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diego Armando Maradona, dure accuse contro El Pibe de Oro: è successo nel 2001

Un brutto scherzo per la signora Margherita che, in realtà, potrebbe trasformarsi in una chiamata più vera che mai nei prossimi mesi. I Prelemi, infatti, non hanno mai nascosto di star pensando ad un futuro insieme come moglie e marito e Pierpaolo ha espresso il desiderio di diventare nuovamente padre. Quindi, quella per Margherita è solo la preparazione ad una notizia che, presto o tardi, diventerà realtà.