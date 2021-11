GF Vip 6, entrerà proprio lei nella casa: scoppia la rivoluzione

Colpo di scena al GF Vip 6. Nel corso della 22esima puntata in onda venerdì 26 novembre, Delia Duran entrerà nella casa: tutti i dettagli

Per molti era solo un sogno, ma presto diventerà realtà. La moglie di Alex Belli, Delia Duran, venerdì 26 novembre entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 6. L’attrice venezuelana già da alcuni giorni si trova in isolamento e non aspetta altro che affrontare suo marito e Soleil Sorge in un faccia a faccia strepitoso.

Circa una settimana fa, affermando di non avere alcuna voglia di incontrarlo, la Duran aveva rifiutato un confronto con Alex. Adesso, però, ha affilato le unghie ed è pronta ad entrare direttamente nella casa di Cinecittà. La notizia è stata diffusa da Alfonso Signorini nel corso della 21esima puntata del GF Vip 6.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Barbara D’Urso, duro attacco al suo programma: “Non ci andrei mai”

Delia Duran entrerà nella casa del GF Vip 6. Signorini: “E’ agguerritissima”

“Delia Duran sta facendo la quarantena perché venerdì entrerà nella casa per avere un confronto col suo Alex”. Con queste parole, nel corso della 21esima puntata del GF Vip 6, Alfonso Signorini ha diffuso la grande notizia. Dunque, la 22esima puntata si preannuncia ricca di grandi emozioni e colpi di scena.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, amore già al capolinea: parla il tronista

Il padrone di casa ha aggiunto che Delia “è agguerritissima”. Dunque sembrerebbe scontato che la prossima puntata, in onda venerdì 26 novembre, sia imperdibile per gli appassionati del reality di Mediaset. Delia attaccherà anche questa volta Soleil Sorge? Ma soprattutto, l’influencer riuscirà a mantenere la calma dinanzi alle sue accuse? Staremo a vedere.