Francesca Tocca e Raimondo Todaro presto genitori? L’incredibile annuncio – FOTO

Tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro sembra essere tornato il sereno: presto nuovamente genitori? Le parole della ballerina

Il bacio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro che tutti hanno vista in diretta, domenica 21 novembre su Canale 5, ha fatto impazzire tutti i cuori romantici. Ad Amici 21 c’è stato un meraviglioso momento dedicato alla coppia finalmente riunita nel segno dell’amore che si sono giurati anni fa.

Dopo il matrimonio celebrato nel 2013, dalla coppia è nata la piccola Jasmine che, per un periodo, ha vissuto senza l’amore della madre e del padre congiunti perché Raimondo e Francesca sono stati separati in seguito ad un tradimento da parte della ballerina con l’ex alunno di Amici, Valentin.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro genitori? La smentita della ballerina

Nonostante i tanti rumors su una presunta gravidanza, Francesca Tocca -taggando Raimondo Todaro– ha voluto chiarire: “Ho letto articoli su articoli con dichiarazioni mai espresse riguardo la nostra vita privata, non sono in dolce attesa e al momento non lo stiamo cercando”.

La ballerina di Amici di Maria De Filippi ha concluso: “Ci tenevo a smentire queste dichiarazioni perché è un argomento così delicato, speciale e bello che in futuro sarò io la prima ad essere felice di condividere la notizia con tutti voi”. Per il momento, dunque, la coppia si è ricongiunta senza siglare la loro rinascita con un altro figlio che, chissà, potrà arrivare e fare coppia con la piccola Jasmine.