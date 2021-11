Covid, l’allarme dell’Oms: “Europa verso i due milioni di morti se non si ferma la quarta ondata”

"Nel frattempo la somma dei morti per Coronavirus ha passato il limite del milione e mezzo nei 53 Paesi della regione. Oggi il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale”, spiega l’Oms.

Due milioni di morti in totale per il Covid-19 in Europa: questa la previsione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, se non verrà bloccata subito la quarta ondata.

“La regione europea resta nella morsa della pandemia Covid-19. La scorsa settimana le morti attribuite al Covid-19 sono aumentate di 4.200 al giorno, raddoppiando la cifra di 2.100 al giorno della fine di settembre. Nel frattempo la somma dei morti per Coronavirus ha passato il limite del milione e mezzo nei 53 Paesi della regione. Oggi il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale”, spiega l’Oms.

Francia, positivo al Covid il primo ministro

Clement Beaune, sottosegretario francese agli Affari europei, ha tolto dal profilo Instagram una foto che lo ritraeva senza mascherina insieme al primo ministro Jean Castex, risultato positivo al Covid-19. Come ha spiegato il quotidiano Le Parisien, Beaune “ha cancellato la foto perché appariva fuori luogo tenuto conto del contesto”.

Già nei giorni scorsi, il Governo francese è stato al centro di polemiche per il mancato rispetto delle regole anti-contagio. Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin e Castex sono stati criticati dopo aver diffuso un video che li ritraeva senza mascherina, mentre stringevano la mano a un incontro con i rappresentanti locali del Dipartimento dell’Alta Francia in un salone al chiuso.

Germania, terapie intensive piene in alcune regioni

“In alcune regioni della Germania la situazione è drammatica. Dobbiamo trasferire i pazienti, le unità di terapia intensiva sono piene”. Con queste parole Jens Spahn, ministro della salute, in un’intervista a Deutschlandfunk descrive un quadro drammatico la situazione della Germania. “Chi ha un infarto o un incidente in queste regioni ha molta difficoltà a ricevere buone cure”, ha aggiunto.

Attualmente i posto liberi in terapia intensiva a Berlino sono l’8,1%, in Sassonia l’8,8% e il 9,4% in Baviera. Il totale di posti letto occupati in terapia intensiva è 3.845in tutta la Germania, mentre l’incidenza settimanale media su 100.000 abitanti è 399,8.