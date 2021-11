Calciomercato Milan, in arrivo un top a centrocampo: i dettagli dell’affare. Pioli spera di avere il grande rinforzo per puntare allo scudetto

La sconfitta contro la Fiorentina non ha spento gli entusiasmi e le ambizioni in casa Milan. La vittoria dell’Inter sul Napoli ha permesso al ‘Diavolo‘ di rimanere in vetta alla classifica di Serie A, sempre in coabitazione con la squadra di Spalletti. L’occasione di arrivare a dama quest’anno è piuttosto ghiotta e i rossoneri non vogliono lasciarsela sfuggire. Proprio per questo Maldini e Massara stanno già guardando al mercato di gennaio, cercando di inserire quelle pedine che sono sfuggite la scorsa estate. L’obiettivo numero uno resta un centrocampista offensivo che sappia inserirsi e giocare nel 4-2-3-1 come trequartista. Uno dei profili principali, seppur con caratteristiche leggermente diverse, è Renato Sanches. Il portoghese sa agire sia alto che basso nella mediana e di sicuro ha negli inserimenti una delle sue doti principali.

Calciomercato Milan, in arrivo un top a centrocampo: occhi puntati su Renato Sanches

La connessione tra il Lille e il Milan a livello societario è ben nota a tutti, con il fondo Elliott che ha imposto al timone del club francese un gruppo imprenditoriale capitanato da Alessandro Barnaba, banchiere romano ex manager di JP Morgan.

Maignan ne è stato un esempio a luglio, con il portiere arrivato a sostituire Donnarumma, lasciato andare a parametro zero. Sanches ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe entrato nelle idee di cambiare aria.

Parlando recentemente all’Equipe lui stesso ha confermato: “Chi è interessato a me? Forse Milan e Arsenal sono interessati, ma non lo so. Ho parlato con il mio agente, so quali club stanno chiamando e quali no, ma ora non posso dirlo. Ma so di essere pronto. Se succede, vedrò cosa è meglio per me”.

Poi sui rossoneri aggiunge: “Sono un grande club, un club storico. La classe. Mi piace. Dovevo andare al Barcellona in estate, poi il mio infortunio ha fatto saltare tutto. Andare via a gennaio? So che sono pronto. Se arriva un’offerta…”. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro ma potrebbe essere intavolata una trattativa anche con prestito con diritto di riscatto. I tifosi già sognano.