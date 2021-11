Barbara D’Urso sotto choc: “Ho visto tutto, è terribile”. Cosa è successo

Barbara D’Urso non ha potuto nascondere la sua reazione quando in studio è entrata un’attrice, di cui aveva visto il video della sua aggressione: la presentatrice è rimasta sotto choc, ecco cosa è successo.

Nella puntata del 23 novembre, a Pomeriggio Cinque è andata in onda un’intervista davvero straziante. L’attrice Linda Batista, infatti, non aveva parole per raccontare l’aggressione subita a Dubai. Il suo rimpianto e la sua paura più grandi sono quelle di non poter tornare più quella di prima dopo quanto successo.

Come ha raccontato Linda, le hanno messo 45 punti di sutura, e sente le costole doloranti. La cosa più difficile da accettare è lo sfregio al volto, e l’attrice si sfoga: “Con questa faccia io ci lavoravo, con questa faccia sono diventata famosa, con questa faccia mi riconoscevano gli spettatori, con questa faccia ero andata a lavorare a Dubai…“.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha rivelato di aver oscurato la parte più cruenta del video dell’aggressione all’attrice, ma racconta di averlo visto e di essere rimasta sotto choc. Linda Batista avrebbe reagito quando le avrebbero spinto un ragazzo addosso. Poco dopo, senza motivo, la donna che aveva spinto il ragazzo l’ha atterrata tirandole una bottigliata.

L’aggressore si è dunque sfilata la scarpa ed ha iniziato a colpirla con il tacco in faccia, sfregiandole il volto. Barbara D’Urso non ha nascosto di essere sconvolta per quanto successo, soprattutto per la violenza gratuita che l’attrice ha ricevuto. Non c’è purtroppo consolazione per Linda, che pochi giorni fa ha anche visto morire il suo ex Rubicondi.