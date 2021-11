Barbara D’Urso, duro attacco al suo programma: “Non ci andrei mai”

Duro attacco a Barbara D’Urso ed al suo programma. Dopo Yari è Romina Carrisi a lanciare la stoccata: fan sorpresi

Presente nel cast del programma condotto da Serena Bortone su Rai uno, Oggi è un altro giorno, la quartogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power sogna un futuro come presentatrice in televisione. Ma, raggiunta da Tv Blog, Romina Junior ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso.

La 34enne ha così dichiarato: “Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla d’Urso non ci andrei mai“. Romina non è la prima dei Carrisi ad attaccare la seguitissima conduttrice televisiva. Ricordiamo infatti che tempo addietro anche Yari lanciò una stoccata alla Carmelita attraverso i social network.

Barbara D’Urso, il duro attacco di Romina Carrisi: dopo Yari la storia si ripete

Dopo Yari, anche Romina Carrisi ha deciso di attaccare Barbara D’Urso. Ai microfoni di Tv Blog, la quartogenita di Al Bano e Romina Power ha dichiarato che non andrebbe mai in un programma condotto dalla Carmelita. Difatti dei figli del Carrisi, avuti sia dall’ex moglie che dalla Lecciso, Romina Junior forse è l’unica che non è mai apparsa come ospite dalla D’Urso.

Come reagirà questa volta la seguitissima conduttrice napoletana? Probabilmente non darà peso alle parole della 34enne che sembrerebbe seguire la stessa linea di sua madre. Difatti anche la Power nel corso degli anni non ha mai accettato alcun invito di Barbarella, forse per lo stretto legame che ci sarebbe tra la conduttrice e Loredana Lecciso.