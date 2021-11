Anticipazioni Una Vita, le menzogne sulla morte dell’amato personaggio: Rosina scopre tutto!

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che ci sarà una morte inaspettata che susciterà qualche perplessità in Rosina

Le nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato dalle 14:10 a seguito della soap opera statunitense Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere di Rosina che nutre un certo sospetto su due personaggi che potrebbero star mentendo sulla morte di un altro amato personaggio.

Anticipazioni Una Vita, José e Aloida stanno mentendo sulla morte di Bellita?

Bellita e José Miguel si recheranno da Cinta in Argentina perché la ragazza informa i genitori che la sua gravidanza non sta procedendo per il meglio. Insieme a loro partirà anche Aloida, la domestica dei Dominguez, che ha temuto di essere abbandonata e quindi disoccupata, ma riceve la proposta dalla famiglia e l’accoglie con entusiasmo. Ciononostante, la domestica dovrà fare fronte ad una sua grande paura: navigare in mare per raggiungere l’Argentina.

Ad un certo punto, José Miguel e Aloida tornano ad Acacias senza Bellita: la donna è morta. Quando i due annunciato la scomparsa della cantante, Rosina comincia a sospettare e confessa le sue perplessità a Susana. Entrambe si mettono ad indagare su quanto è accaduto e notano stranezze nell’atteggiamento dei due che hanno fatto rientro in città. Ben presto, Rosina resterà meravigliata dalla verità: cosa nascondono quei due?