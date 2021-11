Amici 20, Rosa Di Grazia dimentica Deddy: chi è la nuova fiamma – FOTO

Deddy è ormai un ricordo lontano, perché Rosa Di Grazia ha chiuso definitivamente la coppia di Amici 20 ed aperto il cuore ad un altro uomo

Rosa Di Grazia ha messo da parte la storia con Deddy ed ha un nuovo amore: Andrea Piazza, conosciuto come Piazzabarber. Barbiere e youtuber, è lui l’uomo che ha rubato il cuore alla ballerina di Amici 20 dopo la storia d’amore con il barbiere e cantante Dennis Rizzi.

Nonostante in molti speravano in un ritorno di fiamma tra il cantante e la ballerina di Amici 20, a quanto pare la danzatrice partenopea è andata oltre ed ha dimenticato il suo compagno d’avventura con cui ha fatto sognare migliaia di ragazzi per la loro favolosa storia d’amore.

Amici 20, Rosa Di Grazia ed Andrea Piazza in love

“Co’ cor dint’ ‘o zucchero” direbbero a Napoli, ed è così che Rosa Di Grazia si mostra sui social in compagnia del suo nuovo amore. Andrea Piazza è un professionista nel settore della Barberia appena diciannovenne ed educatore e insegnante in una delle scuole più prestigiose di Torino.

Come si evince dal suo profilo Instagram, il barbiere che ha conquistato il cuore della ballerina è molto vicino al mondo di Amici: ha infatti lavorato per Biondo ed Esa. Non solo, perché dalle foto postate da Andrea sono tanti i giovani del mondo dello spettacolo che si sono rivolti a lui: Lele Giaccari, Patrizio Morellato, Daniel Cosmic, Marco Filadelfia e tanti altri.